Noel Gallagher degli Oasis sui Maneskin: “Uno di loro si è drogato in tv”

Noel Gallagher, ex storico componente degli Oasis, in questi giorni si è trovato a Milano per la promozione del suo nuovo album. Quando il giornalista di Vanity Fair gli ha chiesto un commento in merito al disco il cantante ha così risposto:

“L’album l’ho scritto durante il lockdown. Non so come sia stato il lockdown in Italia, ma in Inghilterra la prima parte è durata nove mesi. Tutte le canzoni le ho scritte durante quel periodo. Nessuno di noi sapeva come l’avremmo vissuto e come ne saremmo usciti. È un album riflessivo”.

Essendo in Italia, ovviamente, gli è anche stato chiesto un commento sugli artisti del nostro paese. A domanda diretta ‘conosci i Maneskin?’, Noel Gallagher ha inizialmente risposto di no, quando poi gli è stato ricordato che hanno vinto l’Eurovision Song Contest ha dichiarato:

«Oh, sì, sono quei ragazzi che hanno vinto l’Eurovision. E io adoro l’Eurovision. Quella sera che hanno vinto lo stavo guardando e ho visto che uno di loro si è drogato in tv. Sì, sì, so che poi non era vero… non ho un’opinione su di loro, a dire il vero, ma ricordo di averli guardato quella sera e di aver pensato “Wow, sono belli”. Non ricordo la canzone, ma credo racconti la loro storia».

La verità sul caso dei Maneskin all’Eurovision

Come è giusto ricordare – e lo ha fatto anche Noel Gallagher – le immagini di Damiano David dei Maneskin chinato sul tavolo le abbiamo viste tutti, ma in quel frangente non si è affatto drogato. “Un test antidroga è stato anche fatto volontariamente nella giornata di oggi dal cantante del gruppo Maneskin che ha restituito un risultato negativo visto dall’Ebu“, il comunicato stampa dell’Eurovision Song Contest al termine dell’edizione del 2021.