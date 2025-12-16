13.9 C
Roma
martedì – 16 Dicembre 2025
Sport

Noè Ponti ai Campionati Europei

Da stranotizie
Noè Ponti ai Campionati Europei

Per un atleta del livello di Noè Ponti, il Campionato Europeo in vasca corta riveste un ruolo molto importante, all’interno di una visione più ampia. Noè ha raggiunto un livello di maturità che gli consente di pianificare a lungo termine, pensando già all’Olimpiade successiva, il che aiuta il suo allenatore nel lavoro.

Il suo allenatore ha avuto esperienze con grandi atleti che hanno vinto medaglie internazionali, europee e mondiali, ma non hanno mai partecipato alle Olimpiadi, e sa che parteciparvi può cambiare la prospettiva della carriera di un atleta. Noè Ponti ha recentemente dichiarato in un’intervista a una tv svizzera che la medaglia vinta ai Giochi di Tokyo ha cambiato la sua vita.

L’allenatore di Noè Ponti spiega che lui e Noè ragionano in modo simile e parlano spesso di molte cose. La medaglia olimpica vinta a 19 anni è stato un momento di svolta per la sua carriera. Quando hanno iniziato a lavorare insieme, l’obiettivo era di qualificarsi per Tokyo e centrare la finale ai Mondiali successivi. La pandemia ha fatto coincidere la finale del 2021 con la gara olimpica, offrendo loro una grande opportunità che hanno saputo sfruttare.

Articolo precedente
Stile di vita sano riduce morte in Italia
Articolo successivo
Tumulto in Parlamento messicano
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.