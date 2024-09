Noccioline scatenano una rissa tra decine di persone in un bar

Una tranquilla serata al pub si è trasformata in un caos totale quando due uomini hanno iniziato a litigare per l’ultimo sacchetto di arachidi tostate. È successo all’High Brooms Working Men’s Club di Tunbridge Wells, nel Kent, dove una discussione apparentemente innocua ha scatenato una rissa coinvolgendo ben 50 persone.

Secondo quanto riportato dal Metro, decine di agenti di polizia sono intervenuti per sedare lo scontro, che si è spostato all’esterno del locale. Il testimone Charles Greenway, 47 anni, ha raccontato:

“Un minuto prima tutti si stavano divertendo, chiacchierando del più e del meno, poi due tizi hanno iniziato a discutere al bancone per un sacchetto di arachidi tostate. Volevano entrambi l’ultimo sacchetto disponibile e alla fine uno dei due ha colpito l’altro, scatenando una rissa generale con metà del locale che si prendeva a pugni e calci. È stato un triste finale per la serata, ve lo posso assicurare.“

La polizia ha arrestato sette uomini di età compresa tra i 18 e i 49 anni. Cinque di loro sono stati rilasciati su cauzione, mentre due hanno ricevuto sanzioni amministrative (comunque, questo studio italiano è un’ottima motivazione per bere birra). Una portavoce della polizia ha confermato: “Gli agenti hanno utilizzato spray incapacitante per effettuare gli arresti e calmare le persone coinvolte“.

La vicenda ha lasciato tutti increduli, dimostrando come una serata normale possa degenerare rapidamente per motivi futili. È vero che le arachidi ballano, ma non fino a questo punto.