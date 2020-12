QUANDO SI È SVEGLIATA, Jennifer Doudna si è accorta che il suo telefono cellulare vibrava già da un po’. Erano le tre di notte. Avrebbe potuto pensare – ma non l’ha fatto – che, in fondo, a Stoccolma era mezzogiorno. “Mi stava chiamando una giornalista di Nature. “Mi dispiace disturbarla così presto – mi ha detto – ma vorrei una sua reazione al Nobel”. Ho pensato che volesse un’opinione sulla vittoria di qualcun altro e ho risposto che non ne sapevo nulla, che mi ero appena svegliata”.

A differenza di quasi tutti gli altri premi scientifici, i Nobel sono decisi la mattina stessa della loro assegnazione. Se il comitato non riesce a contattare il vincitore nel giro di un’ora dalla decisione, ne annuncia il nome in ogni caso. In Svezia, il comitato del Nobel aveva già reso nota anche la motivazione del premio: se fosse stata in ascolto, Doudna avrebbe appreso che il Nobel era stato assegnato a lei e a una scienziata francese da tempo sua collaboratrice, Emmanuel Charpentier, “per aver messo a punto un nuovo metodo di editing genetico”. Un altro modo per descrivere il loro lavoro è che esso ha dato all’umanità il potere di controllare la propria evoluzione.

Quel che viene dopo è la solita storia divertente: l’insignito del premio Nobel che abita nel fuso orario sbagliato. E fino a qui, è tutto pressoché normale. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti per i quali la vicenda di Doudna differisce un po’ da quella degli altri Nobel appena premiati che abitano sulla costa ovest degli Stati Uniti.

Il primo è che, per buona parte degli ultimi dieci anni, lei è stata il volto ufficiale di una tecnologia passata dalle tenebre ai riflettori e all’ubiquità nel minor tempo rispetto a qualsiasi altra nella storia della biologia. Il secondo è che, malgrado abbia ricevuto il Nobel, non è così sicura che il suo lascito sia eterno. Anzi, si dice quasi certa del contrario. “C’è sempre il timore che io possa essere considerata una specie di Dottor Frankenstein – dice – ma non potrei mai vivere con me stessa se non mi prendessi la responsabilità di ciò che ho fatto col mio lavoro”.

Ho conosciuto Doudna nel 2018 alla Royal Society, la più antica e prestigiosa istituzione scientifica britannica. Nella sala al piano di sopra c’era un busto di Charles Darwin, il padre dell’evoluzione. Lei, al piano di sotto, parlava della capacità umana di trascendere la selezione naturale e di controllare l’evoluzione. Ha proiettato la diapositiva di una copertina dell’Economist: sotto il titolo “Editing humanity” campeggiava la foto di un neonato “migliorato” dalla scienza con annotazioni varie. “Velocista” si leggeva in una didascalia accanto alle sue gambe. “Alto quoziente intellettivo” diceva un’altra, sistemata vicino alla testa. La copertina illustrava il potere, le promesse e soprattutto le paure legate a Crispr Cas9, lo strumento di editing genetico messo a punto da Doudna e Charpentier. Uno strumento che potrebbe portare alla cura di molte malattie genetiche, migliorare l’agricoltura con correzioni mirate al DNA delle piante, ma anche cambiare in maniera radicale e profonda la nostra stessa idea di umanità.

Un giorno, Crispr potrebbe far nascere per davvero neonati velocisti e con un QI alto. Potrebbe portare alla creazione di un “Brave New World”, un mondo nuovo, nel bene come nel male. Tutto, in ogni caso, è iniziato dai microbi. È difficile categorizzare quello che Doudna e Charpentier sono riuscite a fare: Crispr è in parte invenzione, in parte scoperta. Quanto meno come concetto, non è niente di nuovo. È sempre esistito, se solo avessimo saputo dove guardare. La prima volta che lo abbiamo fatto è stato nel 1987, quando uno scienziato giapponese individuò una anomalia nel genoma di un batterio: si trattava di una sequenza ripetuta di codice genetico, che pareva fungere da “segnalibro”. In pratica, il codice era seguito da un’incomprensibile sequenza di lettere genetiche – actggtcag – e poi ricompariva. E così via, a intervalli. La scoperta fu archiviata come bizzarra anomalia e perlopiù fu dimenticata.

Nei due anni successivi, su quell’oscuro mistero si compirono lenti (lentissimi) passi avanti nelle ricerche, ma pur sempre costanti. A un certo punto, un gruppo di scienziati si accorse che l’incomprensibile sequenza del codice in fin dei conti non era del tutto incomprensibile. E il fenomeno fu osservato anche in altro: nei virus che attaccano i batteri.

Perché mai un batterio avrebbe dovuto immagazzinare il codice genetico di un virus che l’aveva aggredito? Un’unica risposta appariva sensata: verosimilmente il batterio aveva messo da parte alcuni frammenti del codice genetico del virus ostile nell’eventualità di doverlo riconoscere – e sconfiggere – nel caso di una seconda aggressione.

Il codice in questione apparteneva al sistema immunitario del batterio, un vero e proprio archivio di agenti patogeni pericolosi. A sua volta, l’archivio era anche un catalogo di possibili bersagli: il batterio usava quel codice per fabbricare un meccanismo molecolare, un’arma su scala dell’atomo, in grado di individuare quella particolare stringa di DNA nel virus che lo avrebbe attaccato. Una volta scoperta e individuata la minaccia, il batterio faceva, infatti, partire una reazione in grado di polverizzare e far sparire il suo nemico.

All’improvviso, quella stranezza notata nel 1987 divenne qualcosa di molto più importante. Gli scienziati pensarono infatti che potesse rivelarsi utile. Poi un giorno, nel 2012, nel suo studio che si affaccia sul Golden Gate, Doudna è diventata la scienziata che ha risolto quel rebus inspiegato da un quarto di secolo e ha trovato un uso concreto per Crispr.

Doudna e i suoi colleghi hanno isolato il meccanismo molecolare con il quale il batterio elimina il DNA virale e lo hanno riprogrammato. Nelle loro mani, quel meccanismo riusciva a individuare qualsiasi frammento di DNA avessero scelto, per sostituirlo con un frammento diverso. In sostanza, si trattava della funzione “taglia-e-incolla” del codice della vita. E ha permesso alla specie umana di assumere il controllo della sua stessa evoluzione.

All’inizio del 2018, Doudna considerava uno sviluppo scientifico di questo tipo una lontana prospettiva distopica che tuttavia valeva la pena di indagare, dando prova, allora, di quella che adesso, a posteriori, sembra ingenuità.

Ci siamo dati appuntamento su Zoom: “Ero in partenza per Hong Kong per partecipare al secondo vertice internazionale sull’editing del genoma umano”, racconta. Si trattava di una conferenza durante la quale, tra l’altro, gli scienziati speravano di raggiungere un ampio consenso sul quadro etico complessivo nel quale usare la sua tecnologia. Era previsto che gli esperti avrebbero raccomandato una moratoria sul suo uso negli embrioni umani fino a quando non si fosse saputo di più su come funzionava e fino a quando la società non avesse avuto il tempo di prendere in considerazione tutte le importanti implicazioni etiche di tale processo.

Poi le è arrivata una e-mail, spedita da He Jiankui, uno dei partecipanti alla conferenza che aveva appena eseguito l’editing dei genomi di due gemelle, Lulu e Nana, per dare loro resistenza all’Hiv. Le gemelle erano nate da un mese. Erano le prime Crispr babies, vive e vegete tra noi. He Jankui si era aspettato i complimenti, ma non ne ha ricevuti. “Sa, è stato uno shock. Riesce a immaginare che cosa significhi ricevere una e-mail del genere?”, chiede Doudna. Non era chiaro, e non lo è tuttora, quanto successo abbia avuto l’editing praticato sul genoma delle bimbe, o quali possano essere gli eventuali risvolti negativi di tale intervento. “Quella mail ha cambiato in modo radicale il focus del meeting”, racconta Doudna. “Si passò dal discutere quello che potrebbe succedere in teoria e come gestirne le conseguenze a come gestire ciò che era già accaduto e a chiedersi che cosa fare adesso”. Per non parlare di chiedersi quale e quanta fosse la responsabilità delle ideatrici di quella nuova tecnologia: Doudna e Charpentier.

Nel campus dell’Università della California a Berkeley, le strade portano il nome di ex alunni famosi. Uscendo dall’ufficio di Doudna, si gira a sinistra e ci si ritrova in una fila di parcheggi semivuoti (“Riservati ai premi Nobel” si legge su un cartello) in Oppenheimer Way, in onore di Robert Oppenheimer, a capo del progetto Manhattan del laboratorio di Los Alamos – la struttura top secret dove furono fabbricate le bombe atomiche destinate a Hiroshima e Nagasaki. Come gli scienziati atomici prima di lei, Doudna confessa di avere l’enorme responsabilità per aver messo a punto Crispr: “È stato terribile rendermi conto che quasi nessuno al governo era consapevole delle sue implicazioni”.

Non esistono risposte facili a queste domande. Si possono tracciare delle linee rosse – usare questa tecnica per curare le malattie, non per “migliorare” gli esseri umani – ma più ci si avvicina a esse, tanto più diventano confuse e incerte. I motivi per difendere Crispr, quando discute con coloro che vorrebbero proibirla, partono da un riscontro forte e inequivocabile: le e-mail che riceve da genitori disperati che vogliono sapere se lei sia in grado di curare i loro figli. No, non può, e detesta ricevere quel tipo di e-mail, ma un giorno gli scienziati potrebbero esserne capaci. Dovrebbero farlo?

Iniziamo da un esempio facile. Forse, ricorderete dai tempi delle vostre lezioni di biologia l’anemia a cellule falciformi. Oggi un gruppo di ricercatori ha messo a punto un trattamento Crispr in grado di porvi rimedio, “aggiustando” la mutazione falciforme nelle cellule del midollo osseo che producono sangue. Si tratta di una terapia molto costosa che però funziona. E se si riuscisse a spingersi ancora oltre e a garantire a quelle persone di non trasmettere la loro condizione ai loro figli? Se è giusto modificare la situazione in una persona, non è giusto cambiarla anche nei suoi discendenti?

Doudna racconta un esempio pratico: “La famiglia di mia madre è segnata dall’Alzheimer”, dice. Nessuno dei suoi familiari ha fatto eseguire un sequenziamento del proprio DNA ma, tenuto conto della storia di famiglia, è quanto meno plausibile che tutti abbiano una particolare variante di un gene, ApoE4, che aumenta in modo significativo il rischio di demenza. “Immaginiamo che sia proprio ApoE4. Ho visto soffrire i miei famigliari, inclusa mia madre. Se conoscessi una tecnologia in grado di scongiurare tutto ciò e sapessi che è sicura e affidabile, pensa che potrei affermare che non ne farei uso?”.

Non sembra nemmeno una domanda. La risposta è ovvia, anzi è sicura: Doudna modificherebbe il genoma dei suoi futuri nipoti. Ma allora, perché fermarsi ad ApoE4? C’è il gene Brca-1 che predispone per il cancro al seno. Ci sono molti altri geni correlati alle malattie cardiache. Eppure, Doudna non è così tranquilla. All’improvviso, sa che si ha a che fare con il tempo assoluto: non si parla soltanto dei nostri figli, ma dei loro figli, dei loro discendenti, fino alla fine del genere umano. Che cosa fare? Eliminare per sempre una caratteristica umana che si è evoluta per un motivo? Si è davvero pronti ad accollarsene la responsabilità?

“Bisogna domandarsi perché quella mutazione è rimasta nella popolazione umana” dice. È raro, infatti, che una variante genetica molto diffusa sia un errore. Le cellule falciformi, per esempio, non sono soltanto un male. La variante perdura perché basta una copia soltanto della mutazione e si è protetti dalla malaria. Anche ApoE4 potrebbe offrire un vantaggio che ancora non comprendiamo. Faremmo dunque bene a eliminarlo? “Onestamente, mi trovo in un grave dilemma”, dice.

Va bene, passiamo alla fase successiva. Immaginiamo pure che come società abbiamo deciso che la variante ApoE4 e molti altri geni simili siano a tal punto dannosi che valga sul serio la pena rimuoverli dalla linea germinale umana. Il fatto, però, è che un gene non si “rimuove”: lo si modifica. E che cosa accadrebbe se, nell’attuare la modifica, di fatto si alterasse il gene in una variante che non si limita soltanto a ridurre il rischio dell’Alzheimer ma a proteggere addirittura da esso? Rispetto alle linee rosse, questa modifica si collocherebbe tra le cure o tra i miglioramenti? E che cosa accadrebbe se si scoprisse che una versione del gene migliora anche l’intelligenza? Sarebbe sbagliato scegliere proprio quella variante, tenuto conto che si interviene per modificarla in ogni caso? E, al contrario, sarebbe perverso non farlo?

Doudna dice di non avere risposte a queste domande. E aggiunge anche che, se le avesse, non le direbbe pubblicamente. Non vuole avere il controllo, ma pensa che tutti gli esseri umani debbano essere messi in condizione di esercitarlo, così che la società intera si assuma la responsabilità di prendere in debita considerazione questi problemi. Così lei sarebbe libera di tornare in laboratorio.

“Sa qual è la cosa migliore? Sono state premiate due donne: non è magnifico?” Doudna era già diventata il volto di Crispr. Adesso – con il primo Nobel per la chimica condiviso soltanto da due donne – lei e Charpentier sono diventate anche il volto delle donne nella scienza.

Se questo significa meno scienza, ci sono altre ricompense in serbo per lei, come le è già stato fatto notare. “Il rettore mi ha detto: “Sai, hai vinto questo piccolo premio, ma quello che noi ti diamo è un parcheggio riservato”.

Traduzione di Anna Bissanti © The Times, Veenhoven – Amsterdam, 2020