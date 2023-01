Noah Schnapp fa coming out e svela la reazione dei suoi amici: “Sono gay”

Per anni i media e i fan hanno discusso della presunta omosessualità del personaggio che Noah Schnapp interpreta in Stranger Things e alla fine a fare coming out è stato l’attore. Il 18enne in un video pubblicato su TikTok ha dichiarato di essere gay ed ha anche rivelato come l’hanno presa i suoi amici e la famiglia:”Immagino di essere più simile a Will di quanto pensassi! Quando finalmente ho detto a tutti i miei amici e alla mia famiglia di essere gay dopo essermi nascosto per 18 anni perché ero impaurito loro mi hanno detto: ‘Ma lo sapevamo’“.

Bravo Noah, così si fa!

Noah Schnapp comes out as gay: “I guess I’m more similar to Will than I thought” pic.twitter.com/Vg5swfGMTi — Pop Base (@PopBase) January 5, 2023

Noah Schnapp sull’omosessualità di Will.

Un anno fa Noah Schnapp ha aperto alla possibilità che Will sia gay: “I creatori della serie non ci hanno parlato del suo orientamento. Diciamo che non è una cosa scolpita sulla pietra e potrebbe venire fuori con il tempo. Di sicuro nulla è lasciato al caso. Se avete notato degli indizi e delle cose particolari su un personaggi allora non è una casualità. Poi non abbiamo mai affrontato nel dettaglio il tema dell’orientamento di Will, almeno non per il momento. Non ci siamo mai seduti a discutere della sua omosessualità. Però non è escluso che affronteremo questo argomento in futuro. Per adesso sta a agli spettatori e ai fan interpretare“.

L’attore poi lo scorso luglio ha vuotato il sacco ed ha ammesso che il suo personaggio è omosessuale: “Adesso direi che è chiaro, Will è gay al 100% ed è innamorato del suo amico Mike. C’era qualche accenno nelle prime stagioni, ma adesso direi che è tutto palese. Credo che le cose sul suo orientamento siano state raccontate in maniera delicata e dolce. Molte persone mi fanno i complimenti per il personaggio che interpreto. Un uomo di quasi 40 anni a Parigi mi ha detto: ‘Wow, il personaggio di Will mi ha fatto sentire così bene. Mi ci sono relazionato così tanto. È esattamente come ero da bambino’. Amo il modo in cui è stato scritto questo personaggio e il viaggio che ha affrontato e che dovrà affrontare. Adesso parliamo di un adolescente che ama il suo migliore amico ma si trova in difficoltà nel capire se verrebbe accettato“.