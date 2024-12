Noah Kahan: ‘Stick Season’ è il successo del 2024 nel Regno Unito

Alla fine dell’anno, il Regno Unito ha visto l’emergere di classifiche musicali significative. Noah Kahan ha segnato il 2024 con la sua canzone “Stick Season”, che è stata ufficialmente proclamata la canzone dell’anno nel Regno Unito. Dati dell’Official Charts Company evidenziano che il brano ha conquistato il primo posto nella Official Singles Chart, rimanendo in vetta per sette settimane e accumulando quasi 2 milioni di unità vendute e oltre 217 milioni di streaming.

La seconda posizione è andata a “Beautiful Things” di Benson Boone, una ballata rock che ha raggiunto la vetta delle classifiche a marzo. Boone ha venduto 1,79 milioni di copie e ha dimostrato di essere una delle nuove stelle del panorama musicale. Al terzo posto si trova Sabrina Carpenter con “Espresso”, che ha dominato l’estate del 2024, contribuendo a un numero totale di 21 settimane al primo posto con altri singoli come “Please Please Please” e “Taste”.

Al quarto posto c’è Teddy Swims con “Lose Control”, il singolo più scaricato del 2024, seguito da Hozier al quinto posto con “Too Sweet”. Il 2024 ha visto anche una crescita della musica country in UK, con Shaboozey che ha ottenuto il titolo di miglior singolo country con “A Bar Song (Tipsy)” al sesto posto e altri brani come “Austin” di Dasha e “Texas Hold ‘Em” di Beyoncé.

Myles Smith ha conquistato il titolo di miglior artista britannico dell’anno con “Stargazing”, posizionandosi al dodicesimo posto. Un’analisi della classifica musicale del 2024 evidenzia una differenza tra gli interessi musicali britannici e quelli italiani, con pochi artisti capaci di raggiungere riconoscimenti in entrambi i mercati. Sabrina Carpenter è stata l’unica a ottenere una certa visibilità anche in Italia senza però avvicinarsi alle prime posizioni britanniche.

Il panorama musicale italiano sembra essere sempre più concentrato su artisti nazionali e superstar globali come Taylor Swift ed Eminem, mentre le nuove proposte britanniche faticano a trovare spazio. Questo scollamento suggerisce un cambiamento nelle preferenze culturali del pubblico italiano, che tende a privilegiare contenuti musicali più in sintonia con la propria realtà. La musica pop pare subire una “nazionalizzazione” che riflette lo sviluppo di strategie di mercato più territorializzate nel settore musicale.