Noah Beck ha fatto coming out ed è gay? La sua risposta è perfetta

In queste settimane su TikTok circola un video di Noah Beck sul palco di uno spettacolo di burlesque. Nel filmato la performer guardando l’influencer gli dice ‘tu sei gay‘ e il ragazzo risponde con un sorriso. Secondo molti fan del ragazzo questo video sarebbe una sorta di coming out e per queste voci Zach Sang nel suo podcat ha chiesto a Noah Beck un commento sulla vicenda. Il 22enne (che di recente ha parlato del suo disturbo) ha raccontato i retroscena su quella clip – che lui stesso ha condiviso – ed ha però aggiunto che non si affretterà a smentire i rumor secondo i quali potrebbe essere gay o etero.

“Eravamo alle Bahamas per festeggiare il compleanno di due amici e siamo andati ad uno spettacolo di burlesque ed è stato molto divertente. La ragazza che si è esibita ed ha presentato è stata fantastica. Dopo trenta minuti di spettacolo mi ha preso per mano e mi ha portato sul palco. Avrebbe potuto prendere chiunque e invece ha preso proprio me, che tra l’altro ero super sobrio. Lei ha visto che ero un po’ imbarazzato. Ma non per un motivo preciso, solamente mi ha portato sul palco e davanti a me avevo tantissime persone. lei mi ha guardato e ha detto ‘lo so che sei gay va benissimo’.

Mi hanno fatto un video di quel momento e l’ho pubblicato perché mi sembrava un momento simpatico. Poi molti big account hanno ripubblicato il filmato. E il giorno dopo tutti credevano che fosse un coming out, perché all’affermazione ‘sei gay’ io ho risposto con tranquillità e con un sorriso. Le persone continuano a chiedermi se è un video in cui faccio coming out. Io anche ai miei amici ho detto ‘ma è solo un video simpatico’.

Poi ci sono persone che anche in maniera categorica dicono ‘no, non è possibile che sia gay’. Poi c’è chi dice il contrario. Qual è il punto di tutto? Credete quello che volete credere. Io non sarò il tipo di ragazzo che corre a dire ‘lo giuro, non lo sono, ma rispetto, però non sono gay’. Alla fine dei conti non mi importa se uno pensa che sia etero o gay. Perché dovrei smentire o giustificarmi, di cosa? Se puoi uno è queer e non vuole fare coming out, ma limitarsi a vivere e non nascondersi va benissimo. L’amore è amore.

Quello che invece mi importa è di contribuire a rompere gli stereotipi, su ciò che è da uomini, da donne, da etero o da gay. Io ad esempio ho abbracciato in maniera naturale comportamenti che molti ritengono femminili”.