Noah Beck è gay? Il modello e star di TikTok – che qualche mese fa è stato censurato su Instagram per aver pubblicato foto considerate un po’ troppo spinte – ha risposto con un’espressione della faccia a questa domanda che gli fanno in continuazione sui social, nonostante sia fidanzato con una ragazza. E lo ha fatto nel modo in cui gli riesce meglio: su TikTok.

“Ho giocato a calcio per tutta la mia vita, sono cresciuto con due sorelle, amo la moda. Mi prendo cura della mia pelle e non ho mai avuto paura di mostrare anche il mio lato femminile” / “E quindi sei gay?”. *espressione*, ecco il video:

Noah Beck: la polemica sull’omofobia è acqua passata

Fidanzato da mesi con Dixie D’Amelio, Noah Beck tempo fa è stato accusato dalla comunità di TikTok di essere omofobo, per aver messo un like di troppo ad un post su Twitter.

Il modello tempo fa ha infatti messo mi piace su Twitter a post “La comunità LGBT è fastidiosa e fuori controllo“, frase scritta da un utente che stava difendendo il proprio comico preferito, che fra le battute del suo show aveva inserito l’omosessualità fra le sue più grandi paure: (“La comunità LGBT è fastidiosa e fuori controllo nella nostra generazione, sta trascinando nel fango questo comico perché ha detto che la sua più grande paura è che suo figlio possa crescere gay”).