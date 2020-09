Noah Beck, Dixie D’Amelio e Charli D’Amelio: se non sai di chi sto parlando non preoccuparti, vuol dire che hai superato i 18.



I tre sono delle vere star in America grazie a TikTok e Charli D’Amelio fra tutti è la più famosa, dato che ha appena conquistato il Guinnes World Record come persona al mondo che per prima ha raggiunto i 50 milioni di followers su TikTok.

Sul Guinness Book of World Records 2021 si legge:

“Charli D’Amlio è diventata la prima persona con 50 milioni di follower su TikTok il 22 aprile 2020. Il 30 aprile aveva 52.037.851 fan. Ha conquistato la cima della classifica in soli 10 mesi, dopo aver iniziato a postare clip di danza sulla piattaforma nell’estate 2019”.

Buone notizie anche per sua sorella Dixie D’Amelio che (fresca di naso nuovo) ha limonato quel gran manzo di Noah Beck nel suo video musicale Be Happy.

“È stato imbarazzante baciarlo, ma solo perché lui l’ha reso imbarazzante. Penso che entrambi fossimo molto a disagio ma è anche stato più facile per me rispetto che farlo con qualcun altro. Io ero a disagio. È stato molto strano. C’erano un po’ di persone nella stanza e i miei genitori stavano guardando da una tv nell’altra stanza. Anche questo è strano… è imbarazzante”.

Questo, invece, il commento di Noah:

“Com’è stato il bacio? Il bacio è stato fantastico. Ma è solo un video musicale, calmi”.

Un po’ cringe il tutto, ma Be Happy in tutto ciò è davvero carina. Ascoltatela.