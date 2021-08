Noah Beck ha confessato fra le pagine di GQ Magazine di soffrire di un disturbo chiamato dismorfismo corporeo, ovvero una condizione psichiatrica legata ad una eccessiva preoccupazione per un difetto fisico o impercettibile o addirittura inesistente, ma che crea molto disagio.

Del disturbo da dismorfisco corporeo (o body dysmorphia) – nonostante sia poco conosciuto – ne soffrono molte persone.

“Tutti pensano che la mia via sia perfetta, ma vi posso assicurare che anche io vivo dei momenti di m****a”. Ha dichiarato Noah Beck a GQ, come riportato da Webboh.it – “Il disformismo corporeo è una cosa reale. Ci sono state tante volte in cui mi sono guardato allo specchio e ho pensato: “Dovei giocare a calcio e dovrei correre ogni giorno”. Crescendo, non ho mai sofferto di ansia, né di depressione. Se mai io mi fossi sentito triste, crescendo, avrei giocato a calcio o parlato con i miei amici. E me ne sarei dimenticato. Però i social, senza dubbio, hanno fatto sviluppare questa sindrome dentro di me, e ci devo fare i conti ogni singolo giorno”.

Noah Beck, quando posò per Calvin Klein (ed Instagram lo censurò)

Il disturbo tuttavia non è invalidante per Noah Beck, dato che in passato ha posato semi-nudo per una campagna promozionale di Calvin Klein. Ma è sempre bene sensibilizzare i follower su queste malattie invisibili.