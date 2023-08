Noah Beck ammette: “Uscirei con Harry Styles!”

Da anni circolano rumor sull’orientamento di Noah Beck e il famoso Tiktoker ne ha sempre parlato senza troppi problemi. Nel 2021 il 22enne ha dichiarato: “Ho letto quello che dicono e va bene così non mi infastidisce. […] Ho giocato a calcio per tutta la mia vita, sono cresciuto con due sorelle, amo la moda. Mi prendo cura della mia pelle e non ho mai avuto paura di mostrare anche il mio lato femminile. E quindi sono gay? Bà“.

Lo scorso luglio diversi media americani hanno parlato del presunto coming out di Beck e lui in un podcast ha spiegato il motivo: “Eravamo alle Bahamas per festeggiare il compleanno di due amici e siamo andati ad uno spettacolo di burlesque ed è stato molto divertente. La ragazza che si è esibita ed ha presentato è stata fantastica. Dopo trenta minuti di spettacolo mi ha preso per mano e mi ha portato sul palco. Avrebbe potuto prendere chiunque e invece ha preso proprio me, che tra l’altro ero super sobrio. Lei ha visto che ero un po’ imbarazzato. Ma non per un motivo preciso, solamente mi ha portato sul palco e davanti a me avevo tantissime persone. lei mi ha guardato e ha detto ‘lo so che sei gay va benissimo’. Io ho replicato con un sorriso e lì è nato tutto“.

Noah Beck uscirebbe con Harry Styles: “Lui è mio marito”.

Il celebre tiktoker statunitense è stato a una delle ultime tappe del The Eras Tour di Taylor Swift e in una storia Instagram ha ammesso che uscirebbe sia con la popstar di Lover che con il suo ex Harry Styles: “Questa canzone lei l’h dedicata a mio marito. Non so se è stata più fortunata lei a stare con lui o lui a stare con lei Io però uscirei con entrambi!”

Le fan dei Larry (sì, ci sono ancora) dopo aver sentito Noah…