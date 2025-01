Noa e Mira Awad a Sanremo: Le Voci di Israele e Palestina nel Duetto di ‘Imagine’

Le cantanti Noa e Mira Awad si esibiranno insieme durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025, interpretando il celebre brano “Imagine” di John Lennon. Noa, artista israeliana, ha già una storia con il Festival, avendo partecipato nel 1995 come ospite internazionale e nel 2006 come concorrente con il brano “Un discorso in generale”. Famosa in Italia grazie alla canzone “Beautiful That Way”, scelta da Roberto Benigni per il film “La vita è bella”, Noa è attiva nel panorama musicale dal 1991. Mira Awad, cantante e attivista palestinese con cittadinanza israeliana, vive a Londra ed è stata co-protagonista dell’Eurovision Song Contest 2009, rappresentando Israele con Noa con il brano “There must be another way”.

Il loro duetto a Sanremo avrà un significato particolare, lanciando un messaggio di pace tra Israele e Palestina. Nonostante i brani in competizione non trattino esplicitamente di conflitti, la performance di Noa e Mira Awad rappresenterà un chiaro invito alla pace. “Imagine”, pubblicata nel 1971, è considerata un inno alla pace e una “preghiera positiva” per un mondo senza discriminazioni e ricco di armonia.

Il direttore artistico del Festival, Carlo Conti, ha espresso soddisfazione per i testi dei brani in gara, evidenziando la volontà di concentrare l’attenzione su temi familiari, lasciando in secondo piano i riferimenti a guerre e conflitti. La presenza delle due cantanti, quindi, arricchirà il Festival con un’importante evocazione di pace e unità.