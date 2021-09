Nelle tre farmacie comunali di Fossano – comune di 25mila abitanti nel Cuneese – gestite dall’Azienda speciale multiservizi, al 100 per cento del municipio, ci sono tre farmaciste che non vogliono sottoporsi al vaccino. Una è già stata sospesa, le altre due stanno esaurendo, come prevede la legge, ferie e permessi, prima che scatti anche per loro la sospensione: a casa senza stipendio, a meno di ripensamenti.

L’Azienda multiservizi ha organizzato un incontro con il personale – 11 dipendenti – per scongiurare una riduzione di orario e sta valutando se attingere per alcune assunzioni da una graduatoria di un vecchio concorso. Per legge la sospensione resta in vigore, se senza vaccinazione e se si fa una professione sanitaria, fino a fine anno. Nell’Asl Cn1 di Cuneo, che ha 416 mila residenti, i sanitari non ancora vaccinati sarebbero oltre 1300, ovvero l’8 per cento del totale.