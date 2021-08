Pensavate che il circo dei no vax fosse soltanto ‘roba italiana’? Illusi. Tutto il mondo è paese e anche negli Stati Uniti c’è una parte di popolazione che ha idee piuttosto bislacche sui vaccini anti Covid (così come Eleonora Brigliadori). Sono gli stessi che non vogliono le mascherine e le restrizioni e molti di loro nemmeno credono che il Coronavirus esista. Da quando il sindaco di New York ha deciso che per entrare nei ristoranti, nei musei e nelle sale da concerto sarà necessario provare di aver completato il ciclo vaccinale, i no vax stanno dando il peggio di loro.

Ieri sera davanti al Radio City Hall di Manhattan si sono radunati diversi manifestanti in occasione del concerto di Lady Gaga e Tony Bennett. Per vedere la popstar serviva l’equivalente del nostro ‘green pass’ e così i no vax hanno fatto il loro show al grido di: “Non ci fanno entrare. Questa è segregazione. Si tratta di apartheid e dittatura sanitaria. Diciamo no al vaccino, il corpo è nostro. Non potete discriminarci ancora a lungo“.

I no vax in protesta al concerto di Lady Gaga.

#HappeningNow protesters demand no mandatory vaccines, gathered outside Radio City Hall where Lady Gaga and Tony Benette are performing later tonight. pic.twitter.com/q0slUU4Ctj — Scootercaster (@ScooterCasterNY) August 3, 2021

#HappeningNow protesters gathered outside Radio City Hall where Lady Gaga and Tony Benette are performing later tonight.

Protesters oppose mandatory vaccines pic.twitter.com/KnkZowhj3H — Scootercaster (@ScooterCasterNY) August 3, 2021

Anti-vaccine protestors are gathering outside Lady Gaga and Tony Bennett’s concert tonight at Radio City in NY. They are protesting Gaga because she is requiring all attendees show proof of vaccinations. pic.twitter.com/HhuXBjqtDs — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) August 3, 2021