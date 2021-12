Dopo il ‘no’ del direttore del Tg di La7 Enrico Mentana ad ospitare i no vax, è arrivato anche il veto della neo direttrice del Tg1, Monica Maggioni, che si è allineata sulle posizioni espresse dal suo collega. Una scelta giusta secondo il filosofo Massimo Cacciari, che all’AdnKronos dice: “Fanno bene. I no vax non ragionano, nessuna persona sensata dice no al vaccino. Si dice no al green pass che non c’entra niente col vaccino, eventualmente. Si dice no alle politiche sanitarie. ‘No vax’ è una formula inventata per demonizzare tutto e per fare di ogni erba un fascio”.

Leggi anche No vax, Mentana: “Mi onoro di non averli mai ospitati”