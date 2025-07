No Tav in Val Susa: manifestazione e scontri con la polizia

Una grande manifestazione degli attivisti No Tav ha avuto luogo in Val Susa, con il blocco di strade e accessi ai cantieri. I partecipanti hanno lanciato slogan come “c’eravamo, ci siamo, ci saremo!”, esprimendo la loro opposizione al progetto della linea Tav Torino–Lione.

I manifestanti si sono divisi in tre gruppi: uno ha fatto ingresso nel cantiere di San Didero, accendendo fuochi e creando detriti; un altro ha proseguito lungo le vie di Susa, mentre il terzo si è diretto verso il deposito di Susa. Durante l’azione, sono stati accesi fumogeni sull’A32 Torino–Bardonecchia, causando lunghe code del traffico tra SS 24 e SS 25.

Verso le 15:40, attivisti hanno circondato il cantiere di Traduerivi, accendendo incendi e affermando il loro diritto a difendere il territorio. La polizia ha reagito per ripristinare la viabilità e ha mobilitato mezzi per seguire i movimenti della manifestazione. Le operazioni sono state complicate dalla ridotta visibilità dovuta al fumo.

L’agitazione è aumentata quando circa 400 manifestanti hanno abbattuto le recinzioni al cantiere di San Didero, lanciando oggetti e petardi. Le forze dell’ordine hanno risposto con idranti. Un altro gruppo si avvicinava al cantiere di Chiomonte, determinato a interrompere i lavori. Mentre la manifestazione proseguiva, la tensione con la polizia è aumentata, senza segnalazioni di feriti.