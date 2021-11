Si apre già con qualche tensione il 16esimo sabato di corteo No Green Pass a Milano. Alle 17 in piazza Fontana, luogo del raduno dei manifestanti, alcuni dei presenti hanno spintonato un giornalista che è lì con tanti colleghi a raccontare la piazza e ci sono già due identificati dalla Digos.

Un corteo che non parte sotto i migliori auspici, dopo la rottura delle trattative con la Questura per un percorso che non toccasse alcuni luoghi sensibili della città, come il Tribunale e la Camera del lavoro.

In piazza si è già visto, tra i manifestanti, Paolo Maurizio Ferrari, l’ex brigatista che ha scontato trent’anni ed è uscito dal carcere nel 2004 senza mai dissociarsi dalla lotta armata, già presente in altri sabati di proteste e denunciato con altri manifestanti.