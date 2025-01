“No, non è un pigiama” Elettra Lamborghini indossa una felpa a quadri: il valore è alle stelle

Elettra Lamborghini si sta preparando per il Festival di Sanremo 2025, suscitando l’attenzione di fan e media. A un mese dall’evento, la cantante, che già ha calcato il palco dell’Ariston nel 2020, sta mantenendo un equilibrio tra relax e preparazione. In questa edizione, sarà co-conduttrice insieme a Carlo Conti, Katia Follesa e Miriam Leone, un ruolo che le permetterà di esprimere il suo talento e la sua simpatia.

Dopo un periodo di malattia, Elettra è tornata attiva sui social, mostrando un look invidiabile mentre si gode momenti di svago con il marito Afrojack. Ha messo da parte tacchi e abiti da sera per abbracciare uno stile più confortevole, caratterizzato sempre da marchi di alta moda. Ad esempio, ha recentemente indossato una felpa check di Louis Vuitton, abbinata a leggings neri. Questo capo, disponibile a 4.200 euro, è double face e presenta l’iconico logo LV all’interno, dimostrando il suo amore per il lusso.

Per completare il suo outfit, ha scelto una mini borsa in pelle bianca, simile a una Kelly bag di Hermès. Con il suo talento e le sue scelte stilistiche, Elettra rappresenta un’icona della moda e continuerà a sorprendere anche sul palco di Sanremo. La sua vivace personalità e il suo stato di figura di riferimento nel panorama musicale italiano la rendono un punto di riferimento atteso in questa edizione del festival. Con queste premesse, il suo ritorno a Sanremo si preannuncia come un evento da non perdere.