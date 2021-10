“Non venite a Trieste, è una trappola, Rimanete a casa vostra”. Con un accorato appello sui social Stefano Puzzer, ex portavoce dei portuali di Trieste annuncia la decisione del Comitato 15 ottobre di annullare la grande manifestazione di domani, già autorizzata dalla questura, che avrebbe dovuto vedere l’arrivo di ventimila persone, molte delle quali dall’estero e da altre città.

Il timore di disordini e violenze, di infiltrazioni di black block e frange estremiste, avrebbe indotto in extremis gli organizzatori ad annullare l’atteso appuntamento di domani. Ma sarà veramente così? In pochi sono pronti a giurarci, visto che già da giorni si rincorrevano voci di due cortei, uno autorizzato (il cui percorso era già stato approvato) e uno improvvisato che però era quello che creava più preoccuopazioni per l’ordine pubblico.

“So che questa cosa che vi sto per dire vi farà rimanere male – spiega Puzzer- però io vi chiedo di fidarvi di me: ci sono centinaia e centinaia di persone che vogliono venire qui e rovinare il nostro obiettivo. C’è qualcuno che non vede l’ora di approfittare di questo e dare la colpa al coordinamento 15 ottobre e bloccare tutte le prossime manifestazioni del Coordinamento”.