Oggi, dalle 20, sono previste fiaccolate per protestare “contro l’obbligo del Green Pass” in 12 città italiane, tra cui Roma, Milano, Genova e Palermo. Le manifestazioni, il cui ritrovo avverrà già nel tardo pomeriggio nelle principali piazze italiane, sono organizzate dal “Comitato libera scelta”. All’evento di Roma, che inizierà alle 20 in piazza del Popolo così come nelle altre piazze coinvolte, hanno aderito anche alcuni parlamentari tra cui Armando Siri, Claudio Borghi, Simone Pillon (tutti della Lega), Vittorio Sgarbi e Gianluigi Paragone.

“L’introduzione del Pass obbligatorio per lavorare, spostarsi, fare la spesa, per vivere, è semplicemente inaccettabile e indegno di un Paese libero”, scrivono sul loro profilo Facebook.

Martedì a Roma sono scesi in piazza, sempre contro il passaporto verde, i sostenitori del movimento ‘Io apro’, un migliaio di gestori di esercenti che al grido di ‘libertà. libertà’, hanno sfilato per le vie della capitale, non senza qualche disordine. Doveva essere un trionfo, con 50mila partecipanti, ma si è rivelato un flop, con, appunto, neanche mille partecipanti.

Appoggia l’iniziativa anche Red Ronnie, anche se non ci sarà: “sono su una nave che mi riporta in Sardegna” ha scritto su Facebook aggiungendo: “appoggio totalmente questa pacifica affermazione che la libertà è qualcosa vitale come l’ossigeno per respirare. Stiamo attraversando il periodo più buio nella storia dell’umanità”.

Resta alta l’attenzione dell eforze dell’ordine, soprattutto per il rischio di infiltrati estremisti, di destra e di sinistra. Quindi il Viminale ha avvertito: evitare gli scontri e convogliare le manifestazioni in luoghi più controllabili e sicuri per la gestione dell’ordine pubblico, intervenendo a posteriori con sanzioni, per chi non indossa la mascherina, e denunce. Così è stato fatto anche per la manifestazione di ieri, quando i manifestanti hanno provato a dirigersi verso Montecitorio ma si sono dovuti fermare a Trinità dei Monti.