Dietrofront del Coordinamento dei portuali triestini che, dopo il comunicato diffuso in serata, confermato dalla conferenza stampa tenuta dal leader Stefano Puzzer, è tornato sulla propria decisione sostenendo in un breve messaggio sui profili social che “il presidio continua e non si molla”.

“Questa prima battaglia l’abbiamo vinta, dimostrando la forza e la determinazione dei lavoratori portuali e di tutti coloro che li hanno affiancati e sostenuti nella difesa della democrazia e della libertà individuale”, ma occorre “fare un passo in avanti assieme alle migliaia di persone e gruppi con cui siamo entrati in contatto in questi giorni”, dunque “da domani torniamo al lavoro – chi può – per i portuali dal primo turno di lavoro del 17 ottobre – – ma non ci fermiamo”.

Stefano Puzzer del Coordinamento avverte: “Se il 30 non otteniamo il ritiro bloccheremo tutta l’Italia. Abbiamo parlato con un appresentante di governo, qul giorno saremo alla Camera e al Senato senza creare confusione e verranno con noi i rappresentanti di vigili del fuoco, giornalisti e sanitari”.

Oggi più di 2000 persone erano arrivate a manifestare nel porto ed altre, in serata erano attese. Molte provenienti da diverse Regioni. Il Coordinamento lavoratori portuali di Trieste (Clpt), organizzatore della protesta, è stato per tutto il giorno davanti ai varchi, ma l’attività del porto “non si è fermata”.

Secondo il leader del Clpt, Stefano Puzzer, infatti “è andato a lavorare attorno al 40% dei portuali su circa un migliaio. Di questo – dice – penso che il 10% sia senza Green Pass”.