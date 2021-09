In vista della manifestazione no Green Pass annunciata oggi a Principe, con l’intenzione dichiarata di bloccare i treni in stazione, l’accesso a Principe è stato blindato con un massiccio spiegamento di forze di polizia e carabinieri, in compenso sono stati pochissimi i manifestanti a rispondere all’appello lanciato dagli organizzatori e per il momento non ci sono disagi alla circolazione ferroviaria.

La protesta si è conclusa con una denuncia e l’identificazione di una persona.