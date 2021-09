“Gli editori dei giornali sono responsabili per i commenti diffamatori degli utenti” sui social, ci informa Andrea Iannuzzi riferendo di una sentenza di appello della Corte Suprema australiana e aggiungendo una considerazione importante: “In Italia già da tempo la giurisprudenza è concorde nel ritenere i gestori di pagine Facebook responsabili dei commenti diffamatori da parte degli utenti, anche se la discriminante è data dal fatto di essere venuti a conoscenza del contenuto offensivo e non aver provveduto alla sua rapida eliminazione: se dunque il commento viene cancellato subito dall’amministratore della pagina, l’ipotesi diffamatoria decade”. Mi tornano in mente i discorsi – ingenui – che si facevano nelle redazioni una decina di anni fa, quando i giornali stavano iniziando a prendere sul serio il fatto di stare sul web e si pensava ai commenti dei lettori come ad una ricchezza a cui non si poteva rinunciare.

L’idea che avevamo – sì, ne ero convinto anche io – è che gli utenti con le loro considerazioni avrebbero contribuito ad un dibattito utile, volto alla reciproca comprensione delle ragioni dell’altro, magari anche suggerendo modifiche al testo originale per correggerne errori o anche solo per migliorarne l’efficacia in un dialogo virtuoso con l’autore del post. Mentre lo scrivo mi rendo conto di quanto eravamo ingenui. Ben presto ci rendemmo conto che la moderazione dei commenti era un lavoro impegnativo, che portava via un sacco di tempo, spesso infruttuoso perché i commenti erano tutt’altro che costruttivi. Quasi subito ci fu evidente che le persone preferivano commentare gli articoli sui social e non sui siti dei giornali e quindi abbiamo spostato lì il dibattito ma questo non lo ha fatto salire di livello. I commenti spesso sono solo uno sfogatoio. Servono per liberare frustrazioni, malessere, disagio sociale, in qualche caso autentica malafede. Peccato perché così si perdono quelli davvero utili, indispensabili. Si vanifica la ricchezza che nasce dal confronto con gli altri.

E veniamo al punto. Esattamente come un giornale è responsabile delle lettere che pubblica, non può non vigilare sui commenti postati sulle pagine social che gestisce (segnatamente su Facebook). Se sul tuo profilo personale qualcuno improvvisamente dà di matto che fai? Lo moderi, lo silenzi, lo blocchi, lo segnali: dipende. Ma non resti inerte. Spetta al gestore della pagina vigilare. Ma spetta alle piattaforme metterci a disposizione tutti gli strumenti per arginare quelli che qualche giorno fa ho chiamato “vandali digitali”, i disturbatori seriali delle conversazioni online. Instagram è stata la prima a muoversi con la funzione Limits; Twitter sta sperimentando il Satefy Mode. E’ una strada obbligata se non vogliamo abolire i commenti e quindi le conversazioni e trasformare la rete in un luogo dove uno comunica e gli altri scrollano.