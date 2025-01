No alla ghettizzazione ma rispetto delle regole, la sicurezza è la priorità

Meritocrazia Italia chiede al governo Meloni di intervenire immediatamente contro la ghettizzazione dei migranti e di garantire il rispetto delle regole per migliorare la sicurezza nelle stazioni, nei parchi e nelle periferie. L’appello sottolinea come si percepisca un rigore punitivo da parte di un governo di destra, accusato di essere poco inclusivo e di alimentare una narrativa di “porti chiusi”. Tuttavia, i sostenitori di questa maggioranza ritengono che vi sia la necessità di risolvere preoccupazioni legate all’immigrazione, in un contesto di alta insicurezza pubblica in molte città italiane.

Il presidente di Meritocrazia Italia, Walter Mauriello, spiega che la marginalizzazione degli stranieri aumenta il disagio sociale e genera sentimenti di antistato, danneggiando sia i migranti sia la popolazione ospitante. Coloro che fuggono dai propri paesi cercano opportunità migliori, solo per trovarsi intrappolati in un mercato di illusioni gestito dai trafficanti di esseri umani. Questo riflette una politica migratoria inadeguata, priva di percorsi di integrazione e occupazione, amplificata dalle inefficienze italiane che facilitano la criminalità.

Mauriello riconosce la complessità del problema, che si interseca con esigenze economiche, sociali e culturali, e afferma che la soluzione non è esclusivamente di destra o di sinistra. Una reale integrazione implica la condivisione e lo scambio culturale, permettendo ai migranti di partecipare attivamente alla vita sociale ed economica del paese.

Meritocrazia Italia richiede anche interventi economici diretti in Africa, di sviluppo concreto per interrompere il ciclo di sfruttamento commerciale e coloniale delle risorse naturali. È cruciale contribuire al progresso reale del continente, a beneficio di tutti gli africani e per stabilizzare gli equilibri internazionali. Il “Piano Mattei” dovrebbe dunque essere concretizzato in settori quali cooperazione allo sviluppo, agricoltura, salute e infrastrutture, capitalizzando sulla competenza italiana per fare la differenza in Africa.

Infine, Meritocrazia Italia invoca un miglior dialogo con gli altri paesi del trattato di Schengen per stabilire criteri condivisi per la cittadinanza. Una sinergia migliore in materia di immigrazione potrebbe contribuire a stabilire equilibri più solidi in un’Europa attualmente frammentata.