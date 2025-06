No al Gasdotto: Vittoria della Mobilitazione in Abruzzo

Un’importante vittoria per chi si oppone al progetto del gasdotto “Linea Adriatica”, promosso da SNAM, è stata ottenuta in Abruzzo. La Commissione Ambiente e Territorio del Consiglio regionale ha approvato all’unanimità una risoluzione del consigliere del Partito Democratico Pierpaolo Pietrucci, che invita la Regione a manifestare la propria contrarietà in tutte le sedi opportune.

Questo voto rappresenta un forte segnale, proveniente anche da una giunta di centrodestra, che evidenzia come l’opera sia considerata insostenibile dal punto di vista ambientale, climatico e sociale. La risoluzione richiede una moratoria immediata dei lavori, una nuova valutazione di impatto ambientale sia riguardo norme di sicurezza che il riconoscimento del valore storico dell’area di Case Pente a Sulmona, dove scavi recenti hanno svelato un importante patrimonio archeologico.

La lotta contro questo progetto è portata avanti con determinazione da comitati locali e realtà del territorio da anni. Oggi si può affermare che le mobilitazioni e le azioni legali stanno dando frutti politici significativi. Sinistra Italiana – AVS ha dichiarato il proprio sostegno ai movimenti che difendono l’ambiente, l’acqua e la salute, preponendo una nuova visione di sviluppo rispetto ai gasdotti.

Lorenzo Rotellini, Capogruppo AVS Comune di L’Aquila, e Fabrizio Giustizieri, Segretario Provinciale Sinistra Italiana L’Aquila, hanno condiviso un comunicato per esprimere la loro posizione. La transizione ecologica, secondo loro, deve andare oltre i progetti di infrastrutture fossilifere.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: abruzzosera.it