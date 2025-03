No ai farmacisti prescrittori, tutelare la salute dei cittadini

L’Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata (Upa) esprime preoccupazione riguardo alla crescente richiesta delle farmacie italiane di ottenere il potere di prescrivere farmaci. L’Upa chiede al Governo di non accettare tali richieste senza adeguate garanzie, riaffermando l’importanza della separazione tra prescrizione e dispensazione dei farmaci per la tutela della salute pubblica. Le farmacie, secondo l’Unione, dovrebbero mirare a modernizzarsi rispettando i limiti imposti da altri paesi come Regno Unito e Francia, evitando di trasformare la prescrizione in una mera operazione di marketing.

L’Associazione denuncia la mancanza di una valutazione dei rischi legati all’autonomia prescrittiva proposta. Secondo l’Upa, eventuali modelli ispirati a quelli britannici devono essere implementati con rigorose normative per prevenire conflitti di interesse. Nel Regno Unito, i farmacisti prescrittori operano sotto severe limitazioni e supervisione medica, un approccio che l’Italia non può ignorare. Se si consentisse alle farmacie di prescrivere e vendere farmaci, il rischio sarebbe che le decisioni terapeutiche siano influenzate da motivazioni commerciali piuttosto che cliniche.

Pertanto, l’Unione propone una riforma equilibrata, che preveda una prescrizione limitata a casi specifici, un’interazione obbligatoria con i medici curanti, un rigoroso iter formativo per i farmacisti e un sistema di monitoraggio per prevenire abusi. La salute dei pazienti deve rimanere la priorità assoluta, non il profitto delle farmacie.