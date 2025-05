No a riforme last minute: Consiglio Europa conferma

Con l’avvicinarsi delle elezioni, torna al centro del dibattito politico la riforma della legge elettorale. La Commissione di Venezia, organo consultivo del Consiglio d’Europa, ha raccomandato di evitare modifiche frequenti e cambiamenti imminenti rispetto alla data delle elezioni. In particolare, ha sottolineato che le regole fondamentali riguardanti il diritto di voto e le candidature non dovrebbero essere modificate nell’anno precedente alle elezioni. Le sole eccezioni accettabili sarebbero le modifiche costituzionali, ma richiedono adeguate garanzie come un’ampia maggioranza parlamentare e un dibattito pubblico esteso.

Cesare Pinelli, professore di diritto costituzionale, ha evidenziato che il principio di stabilità della legislazione elettorale deve essere rispettato e che i cambiamenti dell’ultima ora possono favorire solo i partiti esistenti, consolidando la situazione politica attuale. La Commissione di Venezia considera questa prassi negativa, poiché le modifiche vicine alla data elettorale possono distorcere il risultato delle elezioni stesse.

In merito alla possibilità di ricorrere alla Corte europea dei diritti dell’uomo per una violazione di questo principio, Pinelli ha dichiarato che, sebbene sia possibile, è difficile ottenere l’annullamento delle elezioni. Eventuali contestazioni dovrebbero riguardare la legge elettorale prima del voto. Infine, il professor Pinelli ha ricordato che la Corte costituzionale, pur avendo bocciato il Rosatellum, ha mantenuto il sistema elettorale in vigore fino alle nuove elezioni per ragioni sia giuridiche che di opportunità.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com