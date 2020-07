Mick Jagger, Lorde, Sia, Blondie e tante altre star della musica statunitensi vogliono che i politici chiedano il permesso prima di suonare le loro canzoni a convegni e raduni elettorali. Con la campagna per le presidenziali Usa di fatto già cominciata, oltre 50 artisti riuniti sotto la sigla Artist Rights Coalition (Ara) hanno firmato una lettera aperta, rivolta ai comitati elettorali repubblicani e democratici, al Congresso e al Senato, dove chiedono nuove regole sul’utilizzo della loro musica. Gli artisti chiedono di stabilire “regole chiare” introducendo l’obbligo dell’ottenimento del consenso di cantautori e artisti come condizione per l’utilizzo di musica in campagne politiche.

