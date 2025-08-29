Nkunku al Milan: il colpo del calciomercato italiano

Il Milan ha ufficializzato l’arrivo di Christopher Nkunku, attaccante francese proveniente dal Chelsea. Nelle ultime ore, il club rossonero ha trovato un accordo con la squadra inglese per il trasferimento del giocatore a titolo definitivo.
Nkunku è giunto a Milano per effettuare le visite mediche e firmare il contratto che lo unirà al Milan. Il giocatore, nato nel 1997, rappresenta un’importante aggiunta per la formazione rossonera.
L’operazione si è conclusa con successo, garantendo al Milan un attaccante di qualità per la prossima stagione.