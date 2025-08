Nizza vs Benfica: pronostici e consigli per scommettere

Il 6 agosto 2025, il Nizza e il Benfica si affronteranno in un match cruciale per le qualificazioni alla fase a gironi della UEFA Champions League. Questo incontro, che si svolgerà allo stadio Allianz Riviera di Nizza alle ore 21:00, rappresenta il primo passo verso la prestigiosa competizione europea.

Entrambe le squadre hanno raggiunto un buon livello di performance e si presentano come favoriti nei rispettivi tornei nazionali. Il Nizza ha avuto un forte andamento tra le mura amiche, mentre il Benfica ha dimostrato di sapersi adattare bene anche in trasferta. Le statistiche parlano chiaro: i padroni di casa hanno segnato in 16 delle ultime 17 gare casalinghe, mentre il Benfica ha raggiunto la rete nell’88% delle partite in trasferta.

Secondo le previsioni per il match, il pronostico “Goal” appare una scelta sicura, considerando la potenza offensiva delle due squadre. Inoltre, la “Doppia Chance X2” è suggerita, dato il forte rendimento casalingo del Nizza e la qualità del Benfica, che potrebbe optare per un pareggio sapendo di dover disputare il ritorno in casa.

Le quote attuali vedono il Benfica leggermente favorito, con un valore di circa 2.25 per la vittoria, rispetto ai 2.90 del Nizza. Gli esperti concordano sull’idea che questa partita sarà intensa, con entrambe le squadre pronte a lottare per un posto nei gironi di Champions League. L’arbitro designato è l’inglese Michael Oliver, e il risultato finale potrebbe riflettere il perfetto equilibrio tra le due formazioni.