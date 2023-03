Niveo parla di Rita e svela chi sono i ragazzi di Amici che vorrebbe in finale e a cui tiene di più

Ad un passo dal serale sono stati eliminati due alunni della scuola di Amici: Niveo e Benedetta. Il cantante di Scarabocchi uscito dalla scuola mariana ha ritrovato Rita, con cui ha fatto coppia nel talent e adesso è a Milano per lavorare ad alcuni progetti musicali. In un’intervista rilasciata a Mondo Tv Niveo ha anche confessato chi sono i quattro concorrenti di Amici a cui è più legato e che vorrebbe vedere in finale.

“Da quando sono uscito ho molta più consapevolezza di me stesso, dei miei limiti e delle mie possibilità. Credo di poter crescere meglio in questa maniera. Il bilancio di Amici è quasi completamente positivo. Io facevo il cantante di strada, cantavo per farmi conoscere, quindi arrivare ad Amici è stato bellissimo. Poi di negativo ci sono stati i momenti down, ma sarebbero comunque arrivati nella mia vita. Però sono stato molto supportato nella scuola. Ho passato momenti difficilissimi, forse i più difficili e bui della mia vita. Lorella è riuscita a farmi credere in me nei momenti in cui vedevo nero. Ma di positivo c’è il mondo. Ho cantato davanti all’Italia dei pezzi che amo. Poi ho potuto studiare con dei professionisti incredibili. Direi che è l’occasione di una vita. Arrivare a un passo dal serale? Intanto la torta me la sono mangiata, anche senza quella ciliegina che avrei voluto.

Io sto seguendo ancora il programma e i ragazzi. Ho un’amicizia particolare con Wax, Mattia, Piccolo G, Cricca, sono persona incredibili. Loro sono stati fondamentali durante il mio percorso. Spero di vederli molto presto. Anzi, spero che loro arrivino fino alla fine, ma di vederli dopo.

Com’è stato ritrovare Rita? Direi che è stato surreale. Il mondo di Amici è una bolla rispetto al fuori. Quindi vedere quella persona che è stata così importante nella casetta, rivederla fuori è stato strano, ma anche bellissimo. Abbiamo passato del tempo insieme ed è stato unico. Lei è una persona unica e lavora tantissimo ed è una donna incredibile. Sono molto fortunato ad averla con me è fantastica in tutto. Abbiamo tanti progetti insieme e sono sicuro che riusciremo a realizzarli”.