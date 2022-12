Niveo in crisi perché rischia l’eliminazione: “Ho avuto problemi di testa”

Ad Amici 22 la classifica complessiva delle sfide di ballo ha portato all’eliminazione di Ludovica Grimaldi; quella di canto, invece, ha messo a rischio Niveo. A chiedere l’eliminazione del cantante è stato senza troppi giri di parole Rudy Zerbi.

“Hai partecipato a dieci gare su dodici ed in quelle dieci gare a cui hai partecipato sei stato ultimo ben sette volte e sei stato giudicato da diciannove giudici diversi. Nella classifica complessiva sei quindi ultimo, dopo tre mesi io credo che sia giusta la tua eliminazione. Per me è giusto che tu lasci questo banco”.

Niveo ha così tentato di giustificarsi, chiedendo di essere messo in sfida.

“I dati parlano chiaro, non c’è nulla da dire. Posso dire però che in questi tre mesi tantissime volte mi sono meritato di arrivare ultimo. Ma non sempre. Ti parlo da ragazzino di 19 anni, ma non credo che questi risultati debbano portare alla mia eliminazione. Credo che sia più corretta una sfida: se perdo ed entra qualcuno più meritevole di me sarebbe la cosa più giusta qua dentro. Mi rendo conto di essere un gradino sotto gli altri Il primo mese e mezzo ho avuto dei problemi di ascolto, questo non mi ha permesso di cantare bene. Ho avuto anche problemi di testa”.

Niveo rischia l’eliminazione, Lorella Cuccarini interviene

A bloccare l’eliminazione diretta di Niveo è stata Lorella Cuccarini, sua professoressa, che ha spronato Niveo a fare di più “minacciandolo” però dimetterlo in sfida qualora le cose non cambiassero.

“Niveo è un allievo mio, ha passato un periodo nero, non lo elimino. Ogni professore ha le sue sensibilità, i suoi modi e i suoi tempi. So benissimo che lui è un anello debole, ma io guardo anche altri parametri. Io ovviamente Niveo ti sono stata vicina nei momenti difficili, ma ora devi cambiare marcia perché altrimenti ti metto in sfida. Noi qua facciamo casting tutte le settimane”.

Ecco i video:

La prof Cuccarini ha sempre sostenuto Niveo nel suo percorso nella scuola di #Amici22 ma ora più che mai vuole vedere da lui un cambiamento di rotta mentale! pic.twitter.com/gXvrNGEqrZ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 12, 2022