NIUXX Kit Sovrapposizione Universale per Lavatrice e Asciugatrice

Da StraNotizie


🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 59,99€ – 28,99€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5





Ottimizza il tuo spazio domestico con il NIUXX Kit di Sovrapposizione Universale, progettato per facilitare l’impilamento di lavatrici e asciugatrici di diverse marche.

Questo kit si adatta a elettrodomestici con una larghezza compresa tra 46 cm e 66 cm, anche se la parte anteriore è rotonda. Grazie alla sua struttura robusta e versatile, è la soluzione ideale per sfruttare al meglio ogni angolo della tua casa.

Vantaggi pratici:

  • Stabilità garantita: L’installazione sicura e stabile del kit assicura che lavatrice e asciugatrice rimangano saldamente in posizione, anche durante i cicli centrifughi più intensi.
  • Ottimizzazione degli spazi: Montare l’asciugatrice sopra la lavatrice non solo libera spazio prezioso, ma rende anche il tuo ambiente più ordinato e funzionale.

Realizzato in materiali di alta qualità, il kit include una fune a cricchetto e 8 cuscinetti in silicone per una stabilità ancora maggiore. Grazie alla sua installazione semplice e rapida, potrai godere di un set-up efficiente in pochissimo tempo.

Non aspettare oltre: trasforma la tua lavanderia in un luogo più organizzato e funzionale. Acquista subito il tuo NIUXX Kit e rendi la tua casa più pratica!





