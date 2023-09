NIUHE Tuta Trapstar London Shooters per Uomo 2 Pezzi Tuta Sportiva Trapstar London Felpa con Pantaloni Tuta Trapstar Personalizzata

Materiale: cotone & poliestere

Taglia: S,M,L,XL,XXL,3XL

Riferimento:

Hoodie

S Bust 96cm Length 65cm Height 145-160cm

M Bust 104cm Length 68cm Height 160-165cm

L Bust 110cm Length 71cm Height 165-170cm

XL Bust 116cm Length 74cm Height 170-175cm

XXL Bust 122cm Length 77cm Height 175-185cm

3XL Bust 126cm Length 80cm Height 185-195cm

Pants

S Bust 92cm Length 106cm Hipline 96cm

M Bust 96cm Length 108cm Hipline 100cm

L Bust 100cm Length 110cm Hipline 104cm

XL Bust 104cm Length 112cm Hipline 108cm

XXL Bust 108cm Length 114cm Hipline 112cm

3XL Bust 112cm Length 116cm Hipline 116cm

Design Semplice e Bella: Tuta Trapstar London a tinta unita, buona sartorialità e design, adatto a modelli ampi ma non sfilati, in modo che i tuoi vestiti aggiungano un colore unico, adatto a ogni occasione.

PACCHETTI INCLUDE – tuta completiva(felpa + pantaloni) per uomo, può essere lavata con la lavatrice (30 °max) o a mano, la superficie senza alcun allegato, non svanisce.

Le differenze di colore sono consentite a causa di effetti di luce e impostazioni del monitor. La nostra tabella delle taglie è solo il riferimento per lei. Consenti anche piccole differenze dovute alla misurazione manuale.

Abbiamo un rigoroso controllo di qualità prima di inviare prodotti. Se avete domande dopo aver ricevuto i vestiti, non esitate a contattarci con le foto dei vestiti. NIUHE risponderà prontamente e cercheremo di soddisfarlo. Vi auguriamo un buon acquisto e una buona vita!

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 37,1 x 29,5 x 9,8 cm; 710 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 16 gennaio 2023

ASIN ‏ : ‎ B0BSFK5Y7F

Numero modello articolo ‏ : ‎ 025TZ

Categoria ‏ : ‎ Uomo

Materiale di tessuto di alta qualità: le nostre tute da uomo realizzate con il loro materiale innovativo e aggiornato, quindi sono più calde e morbide sulla pelle e hanno un bell’aspetto sia all’esterno che all’interno.

Sintetico

Lavare solo a mano, 30 gradi

Manica lunga

Vestibilità perfetta: le felpe con cappuccio alla moda da uomo ci consentono di sembrare più uniti di quanto non siamo in realtà, senza sacrificare il comfort di casa. Sia che sia a strati sotto un cappotto di lana, imbottita sotto un pile o semplicemente indossata sopra una t-shirt, è perfetto!

Stile unico: i pullover da uomo sono diventati un punto fermo negli armadi di tutto il mondo, grazie al loro comfort e allo stile rilassato. Design semplice e classico, la felpa perfetta è un capo indispensabile utile per aiutarti a passare dall’inverno alla primavera con facilità.

Suggerimenti: 1. Lavaggio max 30 ℃. Non usare la candeggina. Non asciugare in asciugatrice. 2. La dimensione è la dimensione degli Stati Uniti. Si prega di leggere le informazioni sulla taglia della descrizione del prodotto per scegliere la propria taglia!

30,99€