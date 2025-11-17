Nitro e Incubi: il rap italiano tra critica e introspezione

Il nuovo album di Nitro, intitolato Incubi, si distingue per una forte critica alla scena musicale italiana. Nitro, rapper di grande talento, esprime la sua visione intellettuale e sociale attraverso testi incisivi, scritti principalmente durante viaggi in un camper, un modo per riconnettersi con la natura e i rapporti umani.

L’album include collaborazioni con nomi celebri come Salmo, Nerone e Tormento, ma anche con artisti emergenti come Sally Cruz e Silent Bob. Nitro spiega che la scelta del titolo Incubi è legata alla sua esperienza personale di sogni lucidi e alla sua evoluzione artistica, sottolineando l’importanza di affrontare e liberarsi delle proprie paure attraverso la musica.

Nitro non ritiene che il successo debba essere misurato da numeri o vendite, ma piuttosto dalla qualità e dall’impatto emotivo del suo lavoro. La canzone d’apertura, Storia di un artista, è un tributo alla sua carriera e al percorso che ha attraversato, in risposta a chi gli ha fatto notare l’influenza che ha avuto su una generazione di ascoltatori.

In merito al ruolo del rap nell’impegno sociale, Nitro evidenzia l’importanza di rimanere autentici e vicini alla gente, evitando di scordare le proprie radici. Ritiene che il rap debba essere una voce per i meno fortunati e offre un’analisi profonda sul suo rapporto con l’arte e la ricerca della felicità.

Attraverso Incubi, Nitro si propone di esprimere il suo processo di crescita non solo come artista, ma anche come persona, puntando alla continua evoluzione e al miglioramento nel corso della sua carriera.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop! Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari. ➜ Visita il profilo