Nital: La Nuova Collezione per Appassionati di Metal Detecting

Nital ha annunciato una nuova partnership con Minelab, un’azienda australiana leader mondiale nella produzione di metal detector. Il metal detecting è un’attività che utilizza un metal detector per trovare oggetti metallici nascosti nel terreno o in altri materiali. Questi dispositivi operano emettendo un campo elettromagnetico che si interrompe in presenza di oggetti metallici, attivando un segnale acustico o visivo.

Negli ultimi anni, il metal detecting è diventato un hobby sempre più diffuso, con milioni di appassionati in tutto il mondo, inclusa una crescente comunità in Italia. Si possono trovare eventi, raduni, programmi TV e un’abbondanza di contenuti online dedicati a questo tema.

Minelab offre tre linee di metal detector: Go-Find, Vanquish e X-Terra, tutte disponibili attraverso Nital e sul portale ecommerce innovazione.it.

La linea Go-Find è pensata per i giovani detectoristi e presenta modelli come Go-Find 11, 22, e 66, con prezzi che variano da 139 a 299 euro. Questi modelli sono leggeri, facili da usare e dotati di display, adatti a persone di tutte le età. Offrono vari livelli di sensibilità e sono efficaci su diversi tipi di terreno, incluse aree bagnate.

La serie Vanquish è orientata a utenti intermedi e avanzati e comprende modelli come Vanquish 340, 440 e 540, con prezzi tra 249 e 499 euro. Questi detector offrono diverse opzioni di ricerca e tecnologie avanzate, come la Multi-IQ, che consente di emettere più onde simultaneamente. Inoltre, il modello 540 è disponibile nella versione PRO-PACK, con accessori utili.

Infine, il Minelab X-Terra Pro, con un prezzo di 359 euro, è caratterizzato da impermeabilità fino a 5 metri e tecnologia Pro-Switch, che permette di cambiare frequenze facilmente. È progettato per offrire prestazioni eccellenti in vari ambienti, e include un display retroilluminato.

Per una localizzazione più precisa, Minelab offre anche i pinpointer Pro Find, strumenti portatili per individuare con esattezza il target metallico. Disponibili in vari modelli, questi strumenti riducono le interferenze con il metal detector, facilitando il recupero degli oggetti metallici.

Con questa partnership, Nital e Minelab si posizionano solidamente nel mercato del metal detecting, offrendo prodotti di alta qualità a un pubblico sempre più vasto.