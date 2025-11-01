Nissan al Japan Mobility Show: novità da Elgrand a Patrol

Nissan ha svelato importanti novità al Japan Mobility Show 2025. Tra i modelli presentati figurano la nuova Elgrand, il SUV Patrol e un aggiornamento del crossover elettrico Ariya. Questi veicoli rappresentano il piano Re:Nissan, che punta su innovazione, tecnologie avanzate e sostenibilità.

Nel piano, Nissan si concentra sul rinnovamento dei modelli chiave e sull’espansione in segmenti strategici, combinando efficienza, elettronica e design emozionale. Il CEO Ivan Espinosa ha sottolineato il valore del mercato giapponese per la crescita globale del brand, evidenziando la nuova generazione di prodotti che unisce l’elettrificazione alle funzioni di guida assistita.

La nuova Elgrand, attesa in Giappone nel 2026, rappresenta un’evoluzione del minivan premium. Il suo design, ispirato al giapponese Timeless Japanese Futurism, include una griglia a motivo Kumiko e un interno lussuoso con sedili “zero gravity”, inserti in pelle e legno, e un avanzato sistema audio Bose®. La vettura è equipaggiata con il sistema e-POWER di terza generazione e offre una trazione integrale migliorata.

Nissan ha anche annunciato il ritorno del SUV Patrol, che promette robustezza e tecnologia, ed è previsto per la prima metà del 2027. Questo modello mira a soddisfare la domanda di clienti in cerca di versatilità.

Infine, la versione aggiornata dell’Ariya arriverà entro la fine dell’anno fiscale, con novità in termini di design e tecnologia, puntando a integrare il veicolo in un ecosistema energetico più efficiente. Anche il listino ufficiale del Nissan Townstar è stato reso noto, con varie configurazioni disponibili.