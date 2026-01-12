10.1 C
Roma
lunedì – 12 Gennaio 2026
Tecnologia

NIS2: la vera natura dell’ispezione di ACN in Italia

Da stranotizie
NIS2: la vera natura dell’ispezione di ACN in Italia

Nel quadro della direttiva NIS2, le organizzazioni manifestano preoccupazione riguardo all’attività ispettiva di ACN. Durante un convegno, Nicolò Rivetti e Aldo di Somma hanno chiarito che l’ispezione non mira a trovare errori, ma a valutare la diligenza complessiva dell’organizzazione. Il tipo di ispezione dipende dalla classificazione del soggetto NIS2: i soggetti essenziali sono soggetti a un regime ex ante periodico, mentre i soggetti importanti sono soggetti a un regime ex post su sentore.

Un incidente grave può attivare l’ispezione sia per essenziali sia per importanti. L’ispezione serve a comprendere cosa è successo e a prevenire che si ripeta. La distinzione tra vulnerabilità e responsabilità è cruciale: subire un incidente non equivale a essere inadempienti. Il ruolo delle misure di sicurezza è ridurre la probabilità e l’impatto degli incidenti, non renderli impossibili.

Fino al 31 ottobre 2026, le organizzazioni non possono essere contestate per la mancata implementazione delle misure di base. La notifica tempestiva dell’incidente al CSIRT Italia è un indicatore principale per valutare la buona fede e la capacità di gestione dell’organizzazione. La responsabilità è distribuita nei diversi livelli organizzativi, con ruoli e responsabilità distinti per il Consiglio di amministrazione, il CISO, il Referente CSIRT e la direzione.

L’ispezione non è una caccia all’errore, ma un momento di verifica per comprendere se i processi sono adeguati e se la documentazione riflette scelte chiare. Un’organizzazione che ha lavorato con metodo e ha notificato gli incidenti tempestivamente non ha ragione di temere l’ispezione. La diligenza è la migliore difesa: un’organizzazione che affronta la compliance con continuità e trasparenza arriva all’ispezione con una posizione solida.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Festival musicale a Pontedera
Articolo successivo
Supreme a Roma
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.