NIS 2 e Cybersecurity: sfide per le imprese italiane

NIS 2 è una direttiva importante in ambito cybersecurity che sarà approfondita durante un evento tenuto dai professionisti di DLA PIPER e Serenno Cybersecurity, una divisione di STIM Tech Group. Durante l’evento, i partecipanti esploreranno un case study che racconta la storia di un’azienda che scopre di dover rispettare la normativa NIS 2, affrontando così diverse sfide legali, organizzative e tecniche. Questo racconto è progettato per offrire strumenti pratici per le aziende.

L’incontro è rivolto a chi opera in settori essenziali e desidera capire quali cambiamenti effettivi comporta la normativa, quali controlli devono essere attuati e come trasformare gli obblighi normativi in un percorso di resilienza digitale.

Serenno Cybersecurity offre soluzioni integrate in ambito cybersecurity, collaborando con importanti fornitori di tecnologie del settore per supportare le aziende nella prevenzione e gestione del rischio informatico. Combinando competenze in rete aziendale, sicurezza fisica e servizi IT gestiti, Serenno si occupa di proteggere le infrastrutture IT e OT dalle minacce cyber e fisiche.

L’obiettivo primario della NIS 2 è stabilire un livello comune elevato di sicurezza informatica nell’Unione Europea, ampliando l’ambito di applicazione rispetto alla precedente direttiva NIS 1. Essa include più settori critici e migliora la cooperazione transnazionale nella gestione della sicurezza informatica.

Le principali responsabilità per le entità soggette includono la gestione del rischio informatico, la segnalazione tempestiva degli incidenti e la cooperazione con le autorità nazionali. La direttiva estende anche il campo di applicazione a nuovi settori, come le amministrazioni pubbliche e le infrastrutture digitali.

