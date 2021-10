Per il suo 30esimo anniversario, l’album Nevermind dei Nirvana sarà ripubblicato in versione deluxe con 70 brani inediti.

Il 24 settembre 1991 fu pubblicato Nevermind: il rivoluzionario album dei Nirvana, nel 2021, compie 30 anni. Per celebrare l’anniversario, l’album sarà sottoposto a un’ampia riedizione in edizione speciale multiformato, a partire dal 12 novembre. Tra le uscite, che spaziano da dischi Super Deluxe a riedizioni digitali standard, LP e CD, sono state raccolte 94 tracce audio e video. 70 di queste non sono mai stati pubblicate. Tutti i formati dell’edizione dell’anniversario presentano un audio che è stato rimasterizzato dai nastri originali analogici da mezzo pollice in audio digitale ad alta risoluzione a 192kHz a 24 bit.

Nirvana, Nevermind ristampato edizione speciale per i 30 anni

Le registrazioni inedite – presenti nell’edizione speciale di Nevermind che festeggia i 30 anni dell’uscita dell’iconico disco del gruppo di Aberdeen – includono quattro spettacoli dal vivo del tour Nevermind: Live in Amsterdam, nei Paesi Bassi (registrato e filmato il 25 novembre 1991), Live in Del Mar, California (registrato il 28 dicembre), Live in Melbourne, Australia per triple j (registrato il 1 febbraio 1992) e Live in Tokyo, Giappone (registrato il 19 febbraio 1992). Il video di Smells Like Teen Spirit:

Oltre alle uscite su piattaforme di streaming, la Super Deluxe Edition può essere preordinata come kit di 5CD + BluRay o come cofanetto in vinile con 8LP. La 30th Anniversary Edition standard può essere preordinata come album 2CD o come LP in vinile Gatefold, che viene fornito con un disco da sette pollici bonus.

La tracklist dei brani inediti

Di seguito, vi elenchiamo tutti i brani inediti che faranno parte delle diverse edizioni che vi abbiamo elencato:

CD 1: Original Album Remastered

Smells Like Teen Spirit

In Bloom

Come As You Are

Breed

Lithium

Polly

Territorial Pissings

Drain You

Lounge Act

Stay Away

On A Plain

Something In The Way

CD 2: Live in Amsterdam, Netherlands (Paradiso, 25 novembre 1991)

Drain You*

Aneurysm*

School

Floyd The Barber*

Smells Like Teen Spirit*

About A Girl*

Polly*

Lithium

Sliver*

Breed*

Come As You Are*

Been A Son

Negative Creep*

On A Plain*

Blew

Love Buzz*

Territorial Pissings*

CD 3: Live in Del Mar, California (Pat O’Brien Pavilion, Del Mar Fairgrounds, 28 dicembre 1991)

Drain You

Aneurysm

School*

Floyd The Barber*

Smells Like Teen Spirit

About A Girl*

Polly

Sliver

Breed*

Come As You Are*

Lithium*

Territorial Pissings*

CD 4: Live in Melbourne, Australia for triple j (The Palace, St. Kilda, 1° febbraio 1992)

Aneurysm*

Drain You*

School*

Sliver*

About A Girl*

Come As You Are*

Lithium*

Breed*

Polly*

Lounge Act*

In Bloom*

Love Buzz*

Smells Like Teen Spirit*

Feedback Jam*

Negative Creep*

On A Plain*

Blew*

CD 5: Live in Tokyo, Japan (Nakano Sunplaza, 19 febbraio 1992)

Negative Creep*

Been A Son*

On A Plain*

Blew*

Come As You Are*

Lithium*

Breed*

Sliver*

Drain You*

About A Girl*

School*

Aneurysm*

Love Buzz*

Polly*

Territorial Pissings*

Smells Like Teen Spirit*

Blu-ray: Live in Amsterdam, Netherlands (Paradiso, 25 novembre 1991)

Drain You*

Aneurysm*

School*

Floyd The Barber*

Smells Like Teen Spirit*

About A Girl*

Polly*

Lithium*

Sliver*

Breed*

Come As You Are*

Been A Son*

Negative Creep*

On A Plain*

Blew*

Love Buzz*

Territorial Pissings*

*(inedito)

