Nirvana a Trieste: ricordi di un concerto leggendario

Il 16 novembre 1991, i Nirvana si esibirono al Teatro Verdi di Muggia, un concerto che è diventato indimenticabile nella storia della musica dal vivo a Trieste. Questo evento è uno dei più citati nel libro “Live in Trieste”, che raccoglie oltre duemila concerti. Il concerto è stato celebrato anche nel 2016, esattamente 25 anni dopo, con una commemorazione presso il medesimo teatro.

Nel libro, l’autore Giuseppe Vergara riporta un resoconto dettagliato della serata, arricchito dalle testimonianze di persone presenti, come Fabrizio Comel di Globogas e il musicista Franco Toro, che partecipò sia al concerto che alla conferenza stampa all’Hotel Lido. Esiste anche un gruppo Facebook dedicato a questo concerto, nel quale emergono continuamente nuove storie e ricordi.

“Live in Trieste: 54 anni di concerti” offre una panoramica completa della musica dal vivo in questa città, presentando recensioni e articoli che raccontano mezzo secolo di eventi musicali, anno dopo anno. In questo contesto, l’acquisto del libro sul sito include anche in omaggio “Mati drio el balon”, un’altra opera dello stesso autore.

