Nintendo ha appena trasmesso in contemporanea mondiale il suo nuovo Direct, 40 minuti di presentazione che includono tutte le prossime uscite per Switch. Oltre ad aver mostrato nuove sequenze di titoli già annunciati come Kirby e la terra perduta e Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp, la casa di Mario si è concentrata su alcune nuove avventure che arriveranno sulla console in questo 2022, ma anche su alcuni ritorni dal passato in versione rimasterizzata.

Come era già stato ventilato da alcuni rumor, la serie Fire Emblem sta tornando, ma questa volta con un nuovo Fire Emblem Warriors. Il nuovo capitolo della versione action del gioco tattico sarà sviluppato come sempre da Omega Force, e sarà ambientato nel mondo di Three Houses su Switch.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes



sbarcherà su Nintendo Switch il 24 giugno, con combo devastanti e tutti i personaggi presenti nel titolo al quale è ispirato. Una edizione limitata del gioco sarà disponibile a partire dalla stessa data e includerà un artbook, una mappa in tessuto del Fódlan, un set di cinque statuette in acrilico e un set di cartoline dei personaggi, oltre alla scheda di gioco.

Mario Strikers: Battle League Football è il nuovo capitolo della serie di Mario e compagnia nel mondo del calcio, in infuocate partite cinque contro cinque che non lesinano mosse speciali, palle infuocate e attrezzatura da combattimento con la quale personalizzare il proprio giocatore in partite online e single player. Fino a otto giocatori possono scontrarsi sulla stessa console, e fino a 20 potranno unire le forze in Rete per creare la squadra più forte del mondo. Il gioco verrà pubblicato il prossimo 10 giugno.

Nintendo Switch Sports è il seguito del gioco record di incassi Wii Sports, che nel 2006 venne lanciato insieme con l’allora avveniristica Wii e diventò negli anni uno dei giochi Nintendo più venduti di tutti i tempi, con più di 82 milioni di copie piazzate. Questa nuova edizione riprende lo stesso concept del primo episodio, ovvero controlli di movimento associati a una scelta di sport da giocare da soli o in compagnia. In questo caso, la rosa di discipline selezionabili è più vasta: calcio, pallavolo, bowling, tennis, badminton e chanbara. Nel calcio si potrà anche usare la fascia per la gamba (inclusa nell’edizione fisica del gioco) in modo da fissare il controller Joy-Con e calciare veramente. Inoltre, in autunno verrà aggiunto con un DLC gratuito un nuovo sport, il golf. Il gioco sarà disponibile dal 28 aprile, ma Nintendo ha annunciato un beta test online gratuito il 19 e 20 febbraio.

Xenoblade Chronicles 3 è il nuovo capitolo della saga Xeno di MonolithSoft e arriverà su Switch a settembre. i giocatori vestiranno i panni dei protagonisti Noah e Miyo, in un mondo dilaniato dal conflitto tra le nazioni di Keves e Agnus. Sei personaggi provenienti da entrambe le nazioni partiranno per un’avventura incentrata sul tema della vita. La storia del nuovo capitolo è un seguito diretto dal passato, e collega i futuri di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2.

Mario Kart 8 Deluxe è stato un grandissimo successo su Switch, e dal 2017 ha venduto quasi 40 milioni di copie. Nintendo ha quindi deciso di lanciare un nuovo pass di espansione a pagamento che da qui al 2023 renderà disponibili 48 nuove piste nel gioco, tutte versioni aggiornate di circuiti classici presenti in tutti i giochi della serie. Nel primo pacchetto, in arrivo il 18 marzo, saranno inclusi percorsi come Wii Outlet Cocco, N64 Cioccocanyon e Tour Neon di Tokyo. Mario Kart 8 Deluxe – Pass percorsi aggiuntivi sarà acquistabile separatamente, al prezzo di 24,99 euro, ma i possessori di un’iscrizione a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo potranno accedere ai suoi contenuti senza ulteriori costi. Fino al 20 febbraio, inoltre, Mario Kart 8 Deluxe è scontato del 33 per cento su eShop.

Tra i titoli già annunciati, Nintendo ha mostrato nuove trasformazioni di Kirby in



Kirby e la terra perduta

, in uscita il 25 marzo, e la movimentata modalità cooperativa di



Splatoon 3

, annunciato per l’estate. Già disponibile inoltre un aggiornamento gratuito per Metroid Dread che vede l’introduzione della modalità super difficile e di quella per principianti. Annunciato anche l’arrivo di

MLB The Show 22



, gioco ufficiale di baseball che includerà un sistema di condivisione di progressi con le altre piattaforme e anche il gioco online cross-platform. Da Bandai Namco arriverà nel corso dell’anno

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival



, nuovo episodio del gioco musicale che per la prima volta in occidente verrà lanciato con un abbonamento a pagamento per poter giocare le centinaia di canzoni accumulate dalla serie negli anni. Infine,

Disney Speedstorm



è un gioco di corse free-to-play sviluppato da Gameloft, nel quale è possibile impersonare alla guida diverse star Disney che verranno aggiunte nel corso del tempo al roster iniziale.