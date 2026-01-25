Nintendo Talking Flower gadget parlante

Nintendo ha svelato Talking Flower, un nuovo gadget fisico ispirato alle iconiche piante parlanti di Super Mario Bros. Wonder. Il dispositivo arriverà sul mercato il 12 marzo e si presenta come un accessorio pensato per i fan storici del brand, tra collezionismo, arredamento e puro intrattenimento.

Il Talking Flower non è uno smart speaker tradizionale e non punta a competere con assistenti vocali o dispositivi connessi. Si tratta piuttosto di un oggetto “vivo”, progettato per interagire in modo imprevedibile e giocoso con l’ambiente domestico, portando nella quotidianità lo spirito surreale e ironico del Regno dei Fiori.

Dal punto di vista estetico, il Talking Flower riprende fedelmente il design visto in Super Mario Bros. Wonder, con colori accesi e uno stile immediatamente riconoscibile. La sua particolarità risiede però nel comportamento: il gadget è in grado di parlare spontaneamente durante la giornata, pronunciando frasi, commenti e battute che variano in base all’orario e alle condizioni ambientali.

Il fiore è dotato di sensori interni che gli permettono di annunciare l’ora del giorno e commentare la temperatura della stanza, offrendo reazioni vocali che alternano toni incoraggianti, ironici o volutamente sopra le righe. Il risultato è un oggetto che non resta mai completamente silenzioso e che può sorprendere l’utente con interventi inattesi, proprio come accade nel gioco.

A differenza di altri gadget domestici moderni, il Talking Flower non è connesso a Internet e non risponde a comandi vocali. Tutte le frasi sono pre-registrate e vengono attivate tramite sensori o attraverso un pulsante fisico posizionato sulla base. Questa scelta sottolinea la volontà di Nintendo di creare un oggetto ludico e immediato, privo di configurazioni complesse o integrazioni digitali.

Il Talking Flower supporta undici lingue, tra cui l’italiano, e si rivolge a un pubblico internazionale di appassionati. Non è un prodotto orientato alla produttività, ma un oggetto che punta tutto sulla personalità, sulla nostalgia e sull’umorismo tipico dell’universo Mario. Il suo valore non risiede nell’utilità pratica, ma nella capacità di strappare un sorriso, sorprendere e dividere, proprio come spesso accade con le idee più eccentriche della società giapponese.