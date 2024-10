Nintendo Switch OLED – Console 7″ Blu Neon/Rosso Neon – 64GB

Price: 299,00€

(as of Oct 09, 2024 21:40:25 UTC – Details)





Nintendo Switch (modello OLED) dispone di uno schermo OLED da 7 pollici con colori intensi e un contrasto elevato. Nintendo Switch (modello OLED) è dotato anche di uno stand regolabile più largo, per la modalità da tavolo, una nuova base con porta LAN per sessioni di gioco online stabili, 64 GB di memoria interna e altoparlanti integrati con audio migliorato per le modalità portatile e da tavolo. Proprio come Nintendo Switch, Nintendo Switch (modello OLED) permette agli utenti di giocare sulla TV e condividere i controller Joy-Con per dare vita a divertenti sessioni multiplayer.

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Pile ‏ : ‎ 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse)

Età consigliata ‏ : ‎ Sconosciuto

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 7,4 x 16,5 x 20,1 cm; 420 grammi

Data d’uscita ‏ : ‎ 8 ottobre 2021

Garanzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d’aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d’aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d’aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace.

ASIN ‏ : ‎ B098BYN3X3

Numero modello articolo ‏ : ‎ 1179574

Paese di origine ‏ : ‎ Italia

Restrizioni di spedizione: Spedizione: Questo articolo può essere spedito solo all’interno dell’Unione Europea e in altri Paesi selezionati.

Nintendo Switch (modello OLED) dispone di uno schermo OLED da 7 pollici con una cornice più sottile.

I colori intensi e l’elevato contrasto dello schermo garantiscono un’esperienza di gioco appagante in modalità portatile e da tavolo.

Con lo stand regolabile più largo di Nintendo Switch (modello OLED) puoi impostare l’angolo di visualizzazione che preferisci. Giocare in modalità da tavolo sarà più comodo che mai.

La base inclusa con Nintendo Switch (modello OLED) dispone di due porte USB, una presa HDMI utilizzabile per collegare la base alla TV e una nuova porta LAN, per sessioni di gioco online più stabili in modalità TV.