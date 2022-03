Nelle ultime ore si è tornato a parlare di Nintendo Switch Pro, la versione potenziata della console ibrida attesa da parecchio tempo ma sulla quale si erano perse le speranze in seguito all’uscita del modello OLED lo scorso ottobre. Ebbene, secondo alcune informazioni trafugate a Nvidia, partner di Nintendo per l’hardware di Switch, sembra che un nuovo modello sia effettivamente in lavorazione e con caratteristiche ben precise: massima risoluzione dei videogiochi a 4K, supporto per il ray tracing, schermo del portatile a 1080p con 60 frame al secondo massimi di fluidità, CPU 8 core 1.27ghz, GPU 512 core Ampere 1100mhz, 8GB di RAM. Non solo: nella documentazione tecnica in questione si parla di riferimenti ai driver di Nvidia DLSS 2.2, la tecnologia proprietaria basata sull’intelligenza artificiale. Non c’è ancora nessuna conferma da parte di Nintendo ovviamente, che però ha recentemente asserito che Switch è alla metà del proprio ciclo vitale e che quindi sarà ancora per qualche anno la console ammiraglia della casa di Mario. Dopo due revisioni del modello originale uscito nel 2017, quindi, Switch Pro potrebbe essere il jolly per allungare la vita della popolarissima console, che ha da poco superato le 100 milioni di unità vendute.