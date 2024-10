Nintendo Switch Lite Edizione Hyrule

Price: 225,30€

La console Nintendo Switch Lite Hyrule Edition color oro è decorata con lo stemma di Hyrule e ispirata alla serie di The Legend of Zelda. Nintendo Switch Lite è una console compatta, leggera, con comandi integrati e progettata esclusivamente per il gioco in mobilità. La sua portabilità offre ai giocatori l’opportunità di prendersi un po’ di “tempo per sé” ovunque si trovino, che sia in viaggio, sul divano o nel proprio giardino. Inoltre, Nintendo Switch Lite è compatibile con tutti i software per Nintendo Switch che possono essere giocati in modalità portatile.

Edizione Speciale di Nintendo Switch Lite ispirata alla saga di The Legend of Zelda

Console color oro decorata con lo stemma di Hyrule

La confezione include un abbonamento individuale per 12 mesi a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo che ti permette di giocare online ed accedere a un vasto catalogo di classici della serie The Legend of Zelda per NES, Super NES, Game Boy, Nintendo 64 e Game Boy Advance