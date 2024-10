Nintendo Switch Lite Edizione Aloha Timmy e Tommy – Animal Crossing: New Horizons (Turchese) con Gioco Preinstallato e Abbonamento di 12 Mesi a Switch Online

Price: 11,29 € - 214,00€

Scopri il bundle Nintendo Switch Lite color turchese, con un design ispirato ad Animal Crossing: New Horizons che include il gioco preinstallato e un codice per un’iscrizione individuale a Nintendo Switch Online di dodici mesi.

Pile ‏ : ‎ 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse)

Lingua ‏ : ‎ Italiano

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 22,4 x 11,2 x 8,5 cm; 250 grammi

Data d’uscita ‏ : ‎ 25 settembre 2024

ASIN ‏ : ‎ B0DGXG18XX

Numero modello articolo ‏ : ‎ Console Switch Lite

Nintendo Switch Lite è una console compatta, leggera e con comandi integrati che espande la famiglia Nintendo Switch

La console è pensata per il gioco in mobilità

La console contiene il gioco preinstallato

Preparati a partire per una vita su un’isola deserta; non hai sempre desiderato un luogo dove fare quello che vuoi, quando vuoi, come lo desideri; conosci nuovi amici, crea la tua comunitià e ed esplora un mondo in continua evoluzione al ritmo delle stagioni e di ogni condizione atmosferica possibile

Con l’iscrizione a Nintendo Switch Online puoi giocare online, salvare i tuoi dati nel cloud e accedere a un vasto catalogo di giochi classici