Nintendo Switch Console con Set di Switch Sports, Fascia per la Gamba e 3 Mesi di Switch Online Inclusi

Scopri il nuovo bundle Nintendo Switch con Joy-Con Rosso Neon e Blu Neon, che include Nintendo Switch Sports preinstallato, una fascia per la gamba e un codice per un iscrizione individuale Nintendo Switch Online di tre mesi. Chiunque può prendere un controller Joy-Con e competere, muovendosi nel mondo reale, in sette sport ricchi di azione: pallavolo, badminton, bowling, calcio, chanbara, tennis e golf. I giocatori possono utilizzare l’accessorio Fascia per Gamba incluso per esibirsi in tiri prodigiosi nella modalità rigori e nelle partite uno contro uno e quattro contro quattro.

La confezione contiene: console, base per Nintendo Switch, un Joy-Con sinistro (blu/neon), un Joy-Con destro (rosso/neon), impugnatura joy-con, alimentatore, un set di laccetti per Joy-Con, cavo HDMI, Nintendo Switch Sports preinstallato, una fascia per la gamba e un abbonamento Nintendo Switch Online di tre mesi.

Non contiene la versione fisica di Nintendo Switch Sports, il gioco è preinstallato nella console.

La console contiene il gioco preinstallato

La console permette inoltre di giocare in multiplayer online e anche in modalità da tavolo condividendo un Joy-Con a testa. I giocatori possono godersi un’esperienza da console casalinga completa in qualsiasi momento e dovunque si trovino.

Fino a otto console possono essere collegate tramite connessione locale, per giocare in multiplayer dove, quando e con chi si vuole