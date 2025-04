Nintendo Switch 2 in Italia: Disponibile dal 5 Giugno a partire da 470 Euro, Prezzi dei Giochi Inclusi

Nintendo ha presentato la sua nuova console, Switch 2, il 2 aprile, annunciando la data di uscita per il 5 giugno, a un prezzo di 469 euro, che sale a 509 per un bundle promozionale con un gioco. Anche i prezzi dei giochi cambiano, fissando i copioni fisici a 90 euro e quelli digitali a 80 euro. Nonostante l’innovazione continua nei precedenti dispositivi, Switch 2 mantiene molte caratteristiche della console precedente, continuando a offrire un’ esperienza ibrida per uso portatile e fisso grazie alla versatilità dei suoi controller.

La risoluzione dello schermo sarà in grado di raggiungere i 4K e 120 fps, sebbene non simultaneamente. Le migliorie riguardano anche potenza, memoria e schermo, per una migliore compatibilità con giochi di terze parti. Tra le nuove funzioni spiccano l’audio tridimensionale senza cuffie e controlli migliorati, che permetteranno di essere utilizzati in modo innovativo.

Al lancio sarà disponibile Mario Kart World, nuovo capitolo della popolare saga, insieme ad Hyrule Warriors: L’era dell’esilio, Donkey Kong Bananza e Kirby Air Riders. Saranno presentate anche edizioni speciali adattate per sfruttare le potenzialità dell’hardware, come The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. La console avrà anche una vasta gamma di giochi di terze parti, un aspetto che aveva deluso nella prima versione di Nintendo Switch. Tra i titoli confermati, ci sono Elden Ring, Hades II, Hogwarts Legacy e Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, evidenziando la promessa di un’esperienza di gioco migliorata.