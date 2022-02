Con una nota ufficiale Nintendo ha informato i suoi clienti che chiuderà gli eShop per acquistare giochi e software su Wii U e 3DS a partire da marzo 2023. Non sarà più possibile quindi comprare giochi o scaricare demo e software gratuiti a partire da questa data, inoltre dal 23 maggio 2022 non si potrà più utilizzare una carta di credito o debito per aggiungere fondi all’eShop per le due console. Dal 29 agosto 2022, poi, non si potranno più usare le eShop card prepagate. Sarà però consentito utilizzare i codici download fino a marzo 2023.

Gli utenti che hanno linkato i loro portafogli Nintendo Network ID con il Nintendo Account possono utilizzare il credito condiviso per comprare giochi su 3DS e Wii U fino a marzo 2023. Dopo quella data, il credito potrà essere usato solamente per comprare software su Switch. Anche in seguito si resterà comunque in possesso di tutti i titoli eventualmente già scaricati e sarà possibile recuperarli ed effettuare il download.